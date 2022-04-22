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Новости 10:16

Силовики задержали гендиректора полигона "Красный бор" и его зама: их подозревают в растрате

фото ЗакС политика Силовики задержали гендиректора полигона "Красный бор" и его зама: их подозревают в растрате

Полиция задержала 37-летнего генерального директора полигона "Красный бор" Алексея Трутнева и его 51-летнего заместителя Сергея Николаева, информирует 47news.

Мужчинам инкриминируют ч. 3 ст. 160 УК ("Присвоение и растрата с использованием служебного положения и в крупном размере"). Отмечается, что уголовное дело в их отношении возбудили ещё 20 апреля, а задержали топ-менеджеров накануне.

Как полагают следователи, в течение прошлого года Трутнев и Николаев, осуществив "растрату вверенного им имущества", похитили цветмет совокупной массой 33 600 килограммов, чем причинили ущерб на сумму 700 тысяч рублей. Реализовать лом металла фигурантам разбирательства помогал некий предприниматель.

Напомним, что "Красный бор" под Петербургом, существующий более 50 лет, содержит свыше двух миллионов тонн отходов разного класса опасности. Ранее сообщалось, что полностью токсичный объект ликвидируют к 2024 году. 


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