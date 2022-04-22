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Новости 13:35

Правозащитник Лев Пономарёв* уехал из России

фото ЗакС политика Правозащитник Лев Пономарёв* уехал из России

Российский правозащитник Лев Пономарёв* покинул страну и на данный момент находится в Грузии, сообщил он телеграм-каналу Avtozak LIVE.

Он уточнил, что эмигрировал временно из-за ситуации в РФ, позиции по "спецоперации" и давления на него самого.

"Мои организации продолжат работать, я не уехал навсегда", — поделился в разговоре с журналистами Пономарёв*.

Напомним, что 80-летний Лев Пономарёв*, возглавляющий движение "За права человека"**, в 1980-е годы был соратником нобелевского лауреата Андрея Сахарова.

*Лев Пономарёв внесён Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Организация "За права человка" внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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