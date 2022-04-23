"Ъ": Мобильные операторы требуют от ТЦ двойного снижения арендной платы

Российских операторов сотовой связи перестал устраивать уровень расходов на аренду площадей в торговых центрах, о чем пишет "Коммерсант". По оценке собеседников издания, новое положение вещей обусловлено снижением посещаемости салонов на 10%.

Газета, в частности, ссылается на письмо МТС от 20 апреля, адресованное одному из арендодателей, в котором компания грозится закрыть свой салон, если месячную арендную плату не сократят вдвое.

"Повышать эффективность — это обязанность и ежедневная работа бизнеса. Она ведется в том числе в конкретных локациях", - прокомментировали свою позицию представители оператора.

Такое поведение, по сведениям собеседников газеты, стало характерным и для других операторов. В их числе называются Tele2 и "Вымпелком". При этом с начала военной спецоперации на Украине торговые центры склонны идти навстречу контрагентам и уже снижают аренду на десятки процентов, о чем рассказал представитель "Мегафона".