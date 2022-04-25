Глава ВЦИОМ: В России нет цензуры, есть фильтрация нежелательной информации

В Москве в центре МИА "Россия сегодня" в понедельник, 25 апреля, стартовал Форум безопасного интернета, организованный главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

В числе спикеров, которые уже успели выступить на мероприятии, был в том числе гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов.

Абрамов порассуждал среди прочего о "спецоперации" и цензуре в РФ.

"В России нет цензуры, есть фильтрация нежелательной информации. 90% россиян считают, что такую информацию нужно блокировать. Большинство россиян поддерживают спецоперацию, но многие не могут это обосновать ни рационально, ни эмоционально. Но с тех пор, как мы стали блокировать каналы с недружественной информацией, ситуация [с аргументацией] меняется к лучшему", - цитирует высказывание Абрамова телеграм-канал SOTA.

Резюмируя спич, глава ВЦИОМ отметил важность появления нового учебника истории, который, по его мнению, внесёт ясность и покой в неокрепшие умы молодёжи, которая "находилась в шоке" и "была не готова к таким революционными геополитическим изменениям".

ВЦИОМ, добавим, систематически публикует социальные опросы, согласно которым большинство россиян (обычно это выборка, не превышающая 3 тысяч человек) одобряют "спецоперацию" и деятельность Владимира Путина.