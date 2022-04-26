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Новости 9:56

МВД объявило в розыск Марию Алехину

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск Марию Алехину

Участница Pussy Riot Мария Алехина объявлена в розыск по уголовной статье,  сообщило 26 апреля ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД.

"Алехина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в базе без уточнения статьи, по которой разыскивают активистку.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Алехиной ограничение свободы, назначенное ей по так называемому "санитарному делу", на 21 день в колонии. Сама Алехина на заседание не явилась, передав через своего представителя заявление о бессмысленности своего участия в политически мотивированном процессе. В конце марта она демонстративно срезала электронный браслет, тем самым выразив несогласие с внутренней и внешней политикой России.

Фото: Скажи Гордеевой / YouTube (скриншот)


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