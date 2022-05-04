Пиотровский обозначил время и место старта шествия "Бессмертного полка"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, курирующий блок культуры и спорта, объявил о месте и времени старта акции "Бессмертный полк". Информация содержится в Telegram-канале чиновника.

Так, по словам Пиотровского, начало шествия 9 мая запланировало на 15:00. Сбор участников у площади Александра Невского стартует в 13:00.

"Шествие по традиции пройдет по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади и завершится праздничным концертом", - добавил от себя вице-губернатор.

Напомним, в городе на Неве как минимум до середины мая продолжает действовать запрет проведение массовых мероприятий, введённый в марте 2020 года с приходом пандемии коронавируса. Невзирая на это, "Бессмертный полк" - в отличие от традиционного первомайского шествия - Смольный, ссылаясь на соответствующее решение Роспотребнадзора, проводить позволил.

Добавим также, что участники шествия в этом году смогут взять с собой фото не только ветеранов ВОВ, но также бойцов, погибших на "спецоперации".