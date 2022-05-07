СК ходатайствует об аресте фигурантки очередного дела о фейках про ВС РФ Виктории Петровой

Следствие будет добиваться заключения под стражу фигурантки очередного уголовного дела о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) Виктории Петровой, которая была задержана 6 мая, пишет "Бумага".

Заседание по избранию меры пресечения должно пройти в течение 7 мая в Калининском райсуде. Существует вероятность, указывает "Бумага", что процесс может пройти в закрытом режиме.

Уголовное дело в отношении Петровой было возбуждено из-за девяти видеозаписей во "ВКонтакте".

В Петербурге по аналогичным делам уже пребывают в СИЗО художница Александра Скочиленко, журналистка Мария Пономаренко и участница "Мирного сопротивления" Ольга Смирнова.