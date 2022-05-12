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Член Общественной палаты Воронежа заподозрила Ходорковского и "навальнят" в причастности к лесным пожарам

фото ЗакС политика Член Общественной палаты Воронежа заподозрила Ходорковского и "навальнят" в причастности к лесным пожарам

К пожарам, которые охватили Зауралье, могут быть причастны российские оппозиционеры, полагает член Общественной палаты Воронежа Галина Кудрявцева. Своим мнением женщина поделилась в разговоре с местным изданием "Блокнот Воронеж".

Кудрявцева выразила негодование, что за бушующие по всей стране пожары к ответственности привлекают лишь "стрелочников", но при этом остальные представители власти, которые должны были держать ситуацию на контроле, остаются безнаказанными.

Я не верю, что это просто стихийные бедствия, не такая уж сейчас огнеопасная погода. Надо вспомнить, что Зауралье, а особенно Екатеринбург – это была вотчина беглого Ходорковского и прочих "навальнят". Они работают как активная "пятая колонна", приносят государству огромный экономический вред. Надо было давно предложить вознаграждение тем, кто даст информацию о поджигателях, не верю, что местные жители ничего не замечают", – представила общественница своё мнение в разговоре с журналистами.

Ранее другой воронежский общественный деятель Константин Квасов, рассуждая о бушующих пожарах, предположил, что к числу поджигателей вполне можно отнести "украинских диверсантов".

Согласно данным МЧС, сложная пожарная обстановка на сегодняшний день наблюдается в 77 из 85 российских регионах.

Фото: "Блокнот Воронеж"


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