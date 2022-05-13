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Новости 14:24

Суд оштрафовал петербурженку за участие в акции 2 апреля

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербурженку за участие в акции 2 апреля

Василеостровский районный суд вынес решение по административному делу Ларисы Лопаткиной из-за пацифистской акции 2 апреля, сообщило в пятницу "ОВД-Инфо"*.

Первоначально на Лопаткину был составлен протокол о повторной организации массового пребывания граждан (ч. 4 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Суд, однако же, счел нужным переквалифицировать дело на более "мягкую" часть 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ — об организации не являющегося публичным мероприятием массового пребывания граждан в общественных местах.

В итоге суд оштрафовал Лопаткину на 11 тысяч рублей.

В начале марта полиция пришла к Лопаткиной с обыском по делу о ложном сообщении о минировании. Активистку допросили в качестве свидетеля.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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