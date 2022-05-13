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Новости 15:51

В Мурманской области отменили обязательное ношение масок

фото ЗакС политика В Мурманской области отменили обязательное ношение масок

Правительство Мурманской области скорректировало "коронавирусное" постановление в части ношения масок: теперь их рекомендуют, а не обязывают носить. Об этом говорится на странице регионального штаба по борьбе с распространением инфекции в соцсети.

"Использовать средства индивидуальной защиты важно ослабленным пациентам, людям с системными заболеваниями и лицам из категорий риска, а также гражданам, которые обнаруживают у себя признаки ОРВИ", - отмечается в сообщении.

В течение последних трех недель ежедневно в Мурманской области фиксировалось не более двадцати диагностированных случаев.

Отметим, что 13 мая петербургский губернатор Александр Беглов сообщил, что обратился в Роспотребнадзор с предложением тоже отменить масочный режим во вверенном ему регионе.


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