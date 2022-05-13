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Новости 16:30

Роман Путин: У меня нет зарубежной недвижимости, а в Великобритании мне не сильно понравилось

фото ЗакС политика Роман Путин: У меня нет зарубежной недвижимости, а в Великобритании мне не сильно понравилось

Двоюродный брат президента России Роман Путин заявил ЗАКС.Ру, что на его жизни никак не скажется попадание под санкции Великобритании.

- У меня зарубежной недвижимости нет. Я люблю Россию. Буду отдыхать и ездить по ней, – сказал родственник главы государства.

Путин признался, что любит путешествовать, но из-за невозможности попасть на Британские острова переживать не будет.  

- Я там был – не сильно понравилось. Меня как дайвера больше интересует морская природа, поэтому я много путешествовал по миру. А там [в Великобритании] смотреть нечего, – отметил Путин.

Роман Путин – сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Он руководит ООО "Путин консалтинг", а также возглавляет общественное объединение "Россия без коррупции" и Всероссийский комитет поддержки президента России. Летом 2021 года планировал участвовать в выборах в Госдуму от Петербурга, однако впоследствии снял свою кандидатуру.

Под британские санкции Роман Путин попал вместе с другими родственниками президента.


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