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В тоннеле петербургской дамбы из-за ремонта будут временно приостанавливать транспортный поток

фото ЗакС политика В тоннеле петербургской дамбы из-за ремонта будут временно приостанавливать транспортный поток

В период с 16 по 20 мая на петербургской дамбе вновь будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем на некоторое время движение транспортного потока будет приостанавливаться, информирует дирекция Комплекса защитных сооружений у себя в Telegram-канале.

Ремонтно-восстановительные "процедуры" затронут часть Невского транспортного отсека на внутреннем кольце КАД.

"Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7–10 минут", — уточнили в пресс-службе КЗС.


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