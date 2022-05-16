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Новости 14:13

Фигурантку "дворцового дела" приговорили к 8 месяцам колонии по делу о перекрытии дорог на митинге 2021 года

фото ЗакС политика Фигурантку "дворцового дела" приговорили к 8 месяцам колонии по делу о перекрытии дорог на митинге 2021 года

В Москве мировой суд Тверского района назначил фигурантке "дворцового дела" Марии Чугуновой 8 месяцев колонии общего режима, признав её виновной по делу о перекрытии дорог группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 267 УК с применением ч. 2 ст. 35 УК), передаёт "ОВД-Инфо"*.

Речь идёт о протестном митинге в поддержку Алексея Навального, который прошёл 2 февраля 2021 года.

Дело в отношении Чугуновой было возбуждено около года назад: обвинение в перекрытии дорог ей предъявили в прошлом июле. В качестве меры пресечения девушке избрали подписку о невыезде.

Следует напомнить, что после зимних протестов 2021 года было возбуждено свыше ста уголовных дел, которые совокупно принято называть "дворцовым делом", поскольку одной из предпосылок митингов был выход расследования команды Навального о дворце в Геленджике.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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