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Новости 18:40

Псковского "яблочника" Кузьмина оштрафовали за публикацию фото с Навальным

фото ЗакС политика Псковского "яблочника" Кузьмина оштрафовали за публикацию фото с Навальным

Городской суд Пскова оштрафовал местного муниципального депутата от партии "Яблоко" Николая Кузьмина на одну тысячу рублей по делу о демонстрации запрещенной символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов. 

Как уточняет издание "Псковская губерния", на Кузьмина составили протокол из-за опубликованной на его странице "ВКонтакте" фотографии с оппозиционером Алексеем Навальным и символикой его запрещенных в России структур. Для составления протокола на мундепа в середине апреля его задержали в поезде.

Примечательно, что в 2022 году суд в Псковской области уже прекращал одно из дел Кузьмина, тоже связанное с фотографиями, на которых фигурировала символика структур Навального.


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