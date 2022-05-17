В Смольном допускают сдачу в аренду зданий закрывшихся генконсульств

Петербургские здания закрывшихся дипломатических представительств европейских стран, возможно, будут использовать в коммерческих целях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванного представителя комитета по внешним связям. Всего у чиновников на сегодняшний день имеется несколько вариантов решения судьбы этих зданий.

"Сейчас рассматривается возможность сдачи помещений в краткосрочную аренду", - рассказали агентству.

Впрочем, прежде всего в Смольном думают о возможности передать помещения тем дружественным странам, чьи дипломаты работают в оставляющих желать лучшего условиях: генконсульствам таких стран предложат переезд. Наконец, городские чиновники не исключают и третьего варианта, при котором по окончании военной спецоперации на Украине отношения со странами, чьи представители покинули Петербург, вновь наладятся.

Напомним, что с конца февраля в городе прекратили свою работу генконсульства Украины, Чехии, Латвии, Эстонии и Литвы.