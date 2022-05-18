Экс-мундеп МО "Васильевский" Касаткин не смог вернуть себе мандат

Василеостровский районный суд Петербурга 17 мая рассмотрел иск бывшего депутата МО "Васильевский" Алексея Касаткина к муниципальному совету с требованием вернуть ему полномочия. Судья Александр Валентов отказал в удовлетворении жалобы, следует из карточки дела.

В ноябре 2021 года совет депутатов МО "Васильевский" проголосовал за досрочное прекращение полномочий самовыдвиженца Касаткина. Поводом для этого стало обращение губернатора Александра Беглова. Якобы в декларации мундепа выявили нарушения, которые контрольный орган счёл "не признанными несущественными". В частности, как рассказывал сам Касаткин, в отчёте за 2019 год он не указал две съемные квартиры, поскольку часто менял жилье на короткий срок в то время. Ещё он не отметил перевод в 17 тысяч рублей, который предназначался его супруге.

Единственными депутатами, которым удалось через суд оспорить решение совета о досрочном прекращении полномочий, стали Вера Морозова из МО "Малая Охта" и Юлия Лебедева из МО "Горелово".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как в Петербурге прекращали полномочия мундепов по обращению Беглова.

Константин Леньков