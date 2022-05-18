Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 14:48

Экс-мундеп МО "Васильевский" Касаткин не смог вернуть себе мандат

фото ЗакС политика Экс-мундеп МО "Васильевский" Касаткин не смог вернуть себе мандат

Василеостровский районный суд Петербурга 17 мая рассмотрел иск бывшего депутата МО "Васильевский" Алексея Касаткина к муниципальному совету с требованием вернуть ему полномочия. Судья Александр Валентов отказал в удовлетворении жалобы, следует из карточки дела. 

В ноябре 2021 года совет депутатов МО "Васильевский" проголосовал за досрочное прекращение полномочий самовыдвиженца Касаткина. Поводом для этого стало обращение губернатора Александра Беглова. Якобы в декларации мундепа выявили нарушения, которые контрольный орган счёл "не признанными несущественными". В частности, как рассказывал сам Касаткин, в отчёте за 2019 год он не указал две съемные квартиры, поскольку часто менял жилье на короткий срок в то время. Ещё он не отметил перевод в 17 тысяч рублей, который предназначался его супруге. 

Единственными депутатами, которым удалось через суд оспорить решение совета о досрочном прекращении полномочий, стали Вера Морозова из МО "Малая Охта" и Юлия Лебедева из МО "Горелово"

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как в Петербурге прекращали полномочия мундепов по обращению Беглова. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Васильевский
Упоминаемые персоны
Касаткин Алексей Викторович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама