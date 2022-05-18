ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:13

Суд признал законным помещение Владимира Кара-Мурзы* в СИЗО

фото ЗакС политика Суд признал законным помещение Владимира Кара-Мурзы* в СИЗО

Мосгорсуд, рассмотрев жалобу защиты политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* на его арест, постановил оставить его в следственном изоляторе. Подследственный участвовал в заседании по видеосвязи, сообщает "Интерфакс". Поручительства за арестанта подавали, в частности, известные "яблочники": Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский, Сергей Митрохин и другие. 

40-летнего демократа преследуют по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил (207.3 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стало его мартовское выступление перед Палатой представителей американского штата Аризона, посвященное военной спецоперации РФ на Украине.

Характерно, что Кара-Мурзу* отправили в СИЗО, когда он отбывал административный арест: 11 апреля суд назначил ему 15 суток по статье о неповиновении полиции.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама