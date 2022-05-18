Суд признал законным помещение Владимира Кара-Мурзы* в СИЗО

Мосгорсуд, рассмотрев жалобу защиты политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* на его арест, постановил оставить его в следственном изоляторе. Подследственный участвовал в заседании по видеосвязи, сообщает "Интерфакс". Поручительства за арестанта подавали, в частности, известные "яблочники": Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский, Сергей Митрохин и другие.

40-летнего демократа преследуют по статье о распространении фейков о действиях Вооруженных сил (207.3 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стало его мартовское выступление перед Палатой представителей американского штата Аризона, посвященное военной спецоперации РФ на Украине.

Характерно, что Кара-Мурзу* отправили в СИЗО, когда он отбывал административный арест: 11 апреля суд назначил ему 15 суток по статье о неповиновении полиции.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента