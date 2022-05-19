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Новости 12:19

Из России запретили вывозить сахар

фото ЗакС политика Из России запретили вывозить сахар

На границе Псковской области с Эстонией действует запрет на вывоз любого количества сахарного песка людям, следующим в сторону Европы. Об этом напоминает специальное объявление, вывешенное на погранпункте "Шумилкино", пишут "Ведомости" со ссылкой на одного из путешествовавших через Эстонию бизнесменов.

Как пояснили газете в Федеральной таможенной службе, запрет, распространяющийся на всех, кто пересекает российскую границу, вступил в силу еще в середине марта и действует до осени. В качестве исключения можно вывозить сахар в целях гуманитарной помощи, для организации припасов и транзитных перевозок. Наконец, без специального разрешения чиновников можно провезти сахар в Белоруссию, Байконур, самопровозглашенные и частично признанные республики на территории бывшего СССР, а также на Шпицберген.

Отметим, что с начала военной спецоперации и до конца апреля в России наблюдался ажиотажный спрос на сахар, что привело к резкому росту цен на товар. 


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