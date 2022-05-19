Суд в Петербурге назначил условный срок душившему полицейского мужчине

Суд в Петербурге рассмотрел дело 34-летнего Дмитрия Кебина, обвинявшегося в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила 19 мая прокуратура Московского района.

Как установил суд, 12 февраля 2021 года нетрезвый Кебин атаковал сотрудника полиции, потребовавшего пройти в отделение для составления протокола. Как следует из сообщения прокуратуры, мужчина "желая избежать привлечения к ответственности, с силой нанес [полицейскому] шесть ударов кулаком по голове, после чего стал душить, не давая дышать".

Суд признал Кебина виновным и приговорил к полутора годам условного срока с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, петербуржец должен выплатить 50 тысяч рублей по гражданскому иску потерпевшего о возмещении нанесенного ему ущерба.

Ранее по ч. 1 ст. 318 УК РФ был осужден бармен Захар Татуйко, которого обвиняли в нападении на полицейского во время протестной акции 2 марта в Петербурге — ему назначили 1 год и 4 месяца колонии-поселения. За нападение на полицейского на акции 6 марта суд приговорил Валерия Дубенюка к году колонии-поселения. В начале мая Городской суд суд Петербурга оставил в силе приговор по той же статье Эльдару Гарипову, ранее осужденному на полтора года колонии-поселения за нападение на силовика во время протестной акции 31 января 2021 года.