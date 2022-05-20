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Учебник ОБЖ исключат из перечня одобренных пособий за трактовку "левого экстремизма"

фото ЗакС политика Учебник ОБЖ исключат из перечня одобренных пособий за трактовку "левого экстремизма"

Минпросвещения исключит из федерального перечня одобренных школьных пособий учебник "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) Светланы Ким и Владимира Горского для 10–11 классов за некорректное раскрытие понятия "левого экстремизма", сообщили 20 мая "Ведомости". По данным издания, причиной изъятия стала официальная жалоба депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой.

"Говорится, что "это пропаганда ценности коммунистических и социалистических режимов, ненависть к капиталистическому миропорядку — против богатства и богатых, уничтожение материальных объектов", — процитировала Алимова взятое из учебника определение "левого экстремизма". По ее мнению, подобная трактовка позволяет отнести к экстремистским течениям коммунистические партии.

Против изъятия учебника из перечня выступила представитель издательства "Просвещение" Ирина Нагаева, которая заявила, что текст соответствующего параграфа в пособии уже подвергся изменениям. Однако члены Научно-методического совета по учебникам указали на ряд иных недочетов в издании и выступили за его исключение из списка рекомендованных для использования в учебных заведениях.

В Минпросвещения заявили "Ведомостям", что пока приказ об исключении пособия не был издан. В издательстве "Просвещение" на запрос журналистов ответили, что подготовили новую линейку учебников, "полностью соответствующую требованиям нового ФГОС".

Фото: pixabay


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