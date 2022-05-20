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Новости 15:37

Хабаровский губернатор Дегтярев выдвинул кандидатуру Слуцкого на пост главы ЛДПР

фото ЗакС политика Хабаровский губернатор Дегтярев выдвинул кандидатуру Слуцкого на пост главы ЛДПР

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил кандидатуру депутата Леонида Слуцкого на должность председателя ЛДПР, сообщил 20 мая "Интерфакс" со ссылкой на Telegram-канал главы дальневосточного региона.

"Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем", — пообещал в своем посте Дегтярев. Текст он завершил лаконичным пожеланием "Быть добру!"

До своего появления в Хабаровском крае Дегтярев был депутатом Госдумы от ЛДПР. Его переезд в регион случился после задержания и возбуждения уголовного дела против предыдущего главы края Сергея Фургала — в ноябре 2021 года ему предъявили обвинения в мошенничестве и создании ОПГ.

Пост председателя ЛДПР освободился после смерти Владимира Жириновского, о которой стало известно 6 апреля. Вскоре после известия Леонид Слуцкий возглавил фракцию партии в Госдуме — поначалу в статусе врио, однако недавно он стал полноценным главой думских либерал-демократов. В четверг депутат Ярослав Нилов допустил возможность избрания Слуцкого на пост главы партии.


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