Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества командира подразделения "Спарта" ДНР Арсена Павлова, также известного как Моторола, сообщило 20 мая ТАСС. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)", — говорится в указе.

Помимо Павлова, к различным наградам были представлены ученые, преподаватели, медицинские работники и представители иных профессий.

Павлов родился в 1983 году в Ухте в Республике Коми, где закончил школу. Три года отслужил в морской пехоте, где получил свое прозвище. Позже перебрался в Ростов-на-Дону, где устроился рабочим на автомойку. С началом конфликта на Донбассе возглавил подразделение ополчения "Спарта", участвовал в боях. Погиб в результате теракта 16 октября 2016 года.