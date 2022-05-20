В суд Москвы поступило ходатайство о замене условного срока на реальный для Люси Штейн

Пресненский райсуд Москвы зарегистрировал ходатайство о замене условного срока на реальный в рамках "санитарного дела" для муниципала и участницы Pussy Riot Люси Штейн, следует из информации, опубликованной в базе данных инстанции.

Ранее МВД объявило активистку в розыск.

Не так давно Штейн покинула Россию, перед этим срезав с ноги электронный браслет ФСИН.

В то же время Следственный комитет РФ приступил к проверке публикаций девушки в социальных сетях: правоохранители ищут материалы, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российской армии.