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Новости 17:43

В суд Москвы поступило ходатайство о замене условного срока на реальный для Люси Штейн

фото ЗакС политика В суд Москвы поступило ходатайство о замене условного срока на реальный для Люси Штейн

Пресненский райсуд Москвы зарегистрировал ходатайство о замене условного срока на реальный в рамках "санитарного дела" для муниципала и участницы Pussy Riot Люси Штейн, следует из информации, опубликованной в базе данных инстанции.

Ранее МВД объявило активистку в розыск.

Не так давно Штейн покинула Россию, перед этим срезав с ноги электронный браслет ФСИН.

В то же время Следственный комитет РФ приступил к проверке публикаций девушки в социальных сетях: правоохранители ищут материалы, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российской армии.


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