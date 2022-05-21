Клишас хочет, чтобы штрафы от ЕСПЧ выплачивались в рублях

Сенатор Андрей Клишас сообщил о том, что разработанный им вместе с коллегами-единороссами законопроект о "разводе" с Европейским судом по правам человека будет дополнен поправкой.

"По решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах", - написал политик в своем Telegram-канале.

Ожидается, что коррективы в текст законопроекта внесут ко второму чтению.

Напомним, что в сентябре 2022 года Страсбургский суд перестанет рассматривать дела россиян. Это связано с военной спецоперацией РФ на Украине и желанием российских властей выйти из состава Совета Европы. На уходящей неделе в Госдуму внесли законопроект, по которому становится возможным неисполнение решений ЕСПЧ, принятых после 16 марта. Одним из авторов инициативы стал Андрей Клишас.