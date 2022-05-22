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Новости 10:39

Российские суды рассмотрели свыше двух тысяч дел по статье о дискредитации власти

фото ЗакС политика Российские суды рассмотрели свыше двух тысяч дел по статье о дискредитации власти

Российские суды рассмотрели в общей сложности 2 029 административных дел по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил 22 мая в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.

Согласно подсчетам Чикова, суды рассматривают в среднем по 40 таких дел каждый рабочий день. Штраф по статье составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также юрист сообщил о по меньшей мере четырех уголовных делах по статье о повторной дискредитации армии лицом, ранее привлеченным к ответственности за аналогичный поступок (ст. 280.3 УК РФ). Известно о расследовании таких дел в Благовещенске, Кемерово, Нальчике и Петропавловске-Камчатском.

"Интересно, что в то же время рассмотрены всего 4 административных дела о призывах к санкциям (статья 20.3.4 КоАП), причем два из них в Горно-Алтайске, одно в Тольятти и еще одно в Москве", — отметил Чиков.

В четверг проект "ОВД-Инфо"* поделился статистикой, согласно которой в России было заведено 1 938 административных дел о дискредитации армии с момента вступления соответствующей статьи в силу. Накануне дело о повторной дискредитации возбудили на Камчатке против главы местного отделения "Яблока" Владимира Ефимова.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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