Петербург сохранил первое место по заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 318 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил 22 мая федеральный оперштаб. Указанное значение стало максимальным среди российских регионов. Второе место принадлежит Москве (278 новых пациентов), третье — Подмосковью (245 выявленных больных).

Также за прошедшие 24 часа в Северной столице были госпитализированы 68 человек и выздоровел 101 пациент. От последствий коронавируса в городе скончались 10 человек.

В целом по России зафиксировано 4 710 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 5 814 человек, госпитализированы 1 054 пациента. За сутки отмечено 80 смертей из-за коронавируса.

В субботу Петербург также оказался на первом месте по заболеваемости коронавирусом.