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Новости 17:23

ФССП не увидела злостного неисполнения решения суда при сносе бань Екимовой

фото ЗакС политика ФССП не увидела злостного неисполнения решения суда при сносе бань Екимовой

Подрядчика ООО "СК Прайд" не станут привлекать к ответственности за снос корпусов бань Екимовой после судебного запрета, говорится в ответе Главного управления ФССП по Петербургу на обращение "яблочника" Юрия Багрова. Активист требовал возбудить на "Прайд" уголовное дело по статье о неисполнении решения суда (ст. 315 УК). Письмо ведомства Багров опубликовал в своем Telegram-канале 23 мая. 

В ведомстве посчитали, что в действиях подрядчиков нет признаков злостности несоблюдения судебного запрета, поскольку для этого необходимо упорное и неоднократное игнорирование требований судебной инстанции. Строительная компания продолжила снос в день возбуждения исполнительного производства. Ни предупреждений, ни административных протоколов на действия рабочих составить не успели, а значит оснований для реагирования у ФССП нет. 

Напомним, в середине апреля активисты обнаружили подозрительную активность строителей у корпусов бань Екимовой, которые были возведены в начале XX века. Градозащитник Олег Мухин обратился в суд с требованием на время запретить демонтаж здания. Несмотря на положительное решение Куйбышевского районного суда, строители все же снесли здание. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский также требовал возбудить уголовное дело из-за неисполнения решения суда. 

На прошлой неделе стало известно, что Госстройнадзор не давал разрешений на снос исторического здания. 

Константин Леньков


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