ФССП не увидела злостного неисполнения решения суда при сносе бань Екимовой

Подрядчика ООО "СК Прайд" не станут привлекать к ответственности за снос корпусов бань Екимовой после судебного запрета, говорится в ответе Главного управления ФССП по Петербургу на обращение "яблочника" Юрия Багрова. Активист требовал возбудить на "Прайд" уголовное дело по статье о неисполнении решения суда (ст. 315 УК). Письмо ведомства Багров опубликовал в своем Telegram-канале 23 мая.

В ведомстве посчитали, что в действиях подрядчиков нет признаков злостности несоблюдения судебного запрета, поскольку для этого необходимо упорное и неоднократное игнорирование требований судебной инстанции. Строительная компания продолжила снос в день возбуждения исполнительного производства. Ни предупреждений, ни административных протоколов на действия рабочих составить не успели, а значит оснований для реагирования у ФССП нет.

Напомним, в середине апреля активисты обнаружили подозрительную активность строителей у корпусов бань Екимовой, которые были возведены в начале XX века. Градозащитник Олег Мухин обратился в суд с требованием на время запретить демонтаж здания. Несмотря на положительное решение Куйбышевского районного суда, строители все же снесли здание. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский также требовал возбудить уголовное дело из-за неисполнения решения суда.

На прошлой неделе стало известно, что Госстройнадзор не давал разрешений на снос исторического здания.

Константин Леньков