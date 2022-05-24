Суд решил не настаивать на вызове свидетелей по делу экс-депутата Коваля

На заседание по делу бывшего депутата Законодательного собрания Романа Коваля о взятке вновь не пришли оставшиеся четыре свидетеля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Рассмотрение дела проходит в Выборгском районном суде.

Судья Анна Пронина сообщила, что следователь по делу пыталась связаться с одним из свидетелей - сотрудником ФСБ, который проводил оперативно-разыскные мероприятия. По словам прокурора, он на "боевом дежурстве" в Петербурге и поэтому посетить суд не может. На прошлом заседании 17 мая судья со ссылкой на следователя говорила, что этот сотрудник ФСБ уехал работать в Москву. Тогда судья предложила организовать допрос сотрудника ФСБ по видеосвязи.

Также в суде ждали экс-депутата Бориса Ивченко, бывшего руководителя аппарата бюджетно-финансового комитета ЗакСа Людмилу Дьяконову и сотрудницу комитета финансов Петербурга Степанову.

⁃ В процессе все-таки люди вживую дают показания, которые существенно отличаются от того, что написано в протоколе, - отметил адвокат Коваля Игорь Резонов.

В разговоре с ЗАКС.Ру он добавил, что их сторона хотела бы задать некоторые уточняющие вопросы свидетелям. Например, в показаниях Степановой сказано, что якобы в бюджетных документах есть код "Г", обозначающий выделенные депутатами средств, рассказал Резонов. По его словам, на самом деле этот код означает, что деньги идут на финансирование госучреждений. Нестыковки есть и в протоколах Дьяконовой, Никитина и Ивченко, заявил адвокат.

⁃ Удивительно, что в суде нельзя вызвать госслужащих. Достаточно одного звонка руководителю, и все придут, - считает Резонов.

Сторона Коваля отказалась от зачитывания показаний свидетелей по протоколам их допросов. Прокурор заявил, что не хочет затягивать процесс бесконечными вызовами свидетелей и готов отказаться от показаний этих людей. Резонов ответил, что они на это согласны. Судья решила, что стороны могут пытаться привести свидетелей в суд. Если они придут, их допросят, если нет, то суд справится без их показаний, решила судья Пронина.

Для подготовки стороны защиты своих доказательств рассмотрение дела решено было отложить на начало июня.

София Саттарова