Суд решил не настаивать на вызове свидетелей по делу экс-депутата Коваля

На заседание по делу бывшего депутата Законодательного собрания Романа Коваля о взятке вновь не пришли оставшиеся четыре свидетеля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Рассмотрение дела проходит в Выборгском районном суде.
Судья Анна Пронина сообщила, что следователь по делу пыталась связаться с одним из свидетелей - сотрудником ФСБ, который проводил оперативно-разыскные мероприятия. По словам прокурора, он на "боевом дежурстве" в Петербурге и поэтому посетить суд не может. На прошлом заседании 17 мая судья со ссылкой на следователя говорила, что этот сотрудник ФСБ уехал работать в Москву. Тогда судья предложила организовать допрос сотрудника ФСБ по видеосвязи.
Также в суде ждали экс-депутата Бориса Ивченко, бывшего руководителя аппарата бюджетно-финансового комитета ЗакСа Людмилу Дьяконову и сотрудницу комитета финансов Петербурга Степанову.
⁃ В процессе все-таки люди вживую дают показания, которые существенно отличаются от того, что написано в протоколе, - отметил адвокат Коваля Игорь Резонов.
В разговоре с ЗАКС.Ру он добавил, что их сторона хотела бы задать некоторые уточняющие вопросы свидетелям. Например, в показаниях Степановой сказано, что якобы в бюджетных документах есть код "Г", обозначающий выделенные депутатами средств, рассказал Резонов. По его словам, на самом деле этот код означает, что деньги идут на финансирование госучреждений. Нестыковки есть и в протоколах Дьяконовой, Никитина и Ивченко, заявил адвокат.
⁃ Удивительно, что в суде нельзя вызвать госслужащих. Достаточно одного звонка руководителю, и все придут, - считает Резонов.
Сторона Коваля отказалась от зачитывания показаний свидетелей по протоколам их допросов. Прокурор заявил, что не хочет затягивать процесс бесконечными вызовами свидетелей и готов отказаться от показаний этих людей. Резонов ответил, что они на это согласны. Судья решила, что стороны могут пытаться привести свидетелей в суд. Если они придут, их допросят, если нет, то суд справится без их показаний, решила судья Пронина.
Для подготовки стороны защиты своих доказательств рассмотрение дела решено было отложить на начало июня.