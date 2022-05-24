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Городской суд Петербурга прекратил дело о фотографии нацистского преступника на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Городской суд Петербурга прекратил дело о фотографии нацистского преступника на сайте "Бессмертного полка"

Городской суд Петербурга вынес решение по делу Леонида Светлова, который обвинялся в реабилитации нацизма, рассказала 24 мая объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, 5 мая 2020 года Светлов разместил на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотографию, имя и фамилию Йозефа Менгеле — врача, ставившего опыты на узниках концлагеря Освенцим. Появление изображения нацистского преступника в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны было квалифицировано как оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов (ч.3 ст.354.1 УК РФ).

Суд уголовное дело против Светлова прекратил в связи с истечением сроков давности.

В конце апреля Городской суд зарегистрировал восемь уголовных дел о размещении на сайте "Бессмертного полка" фотографий нацистов. На прошлой неделе судьи приступили к вынесению постановлений, прекращая их поочередно.


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