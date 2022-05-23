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Городской суд Петербурга прекратил дело о фотографии Геринга на сайте "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Городской суд Петербурга прекратил дело о фотографии Геринга на сайте "Бессмертного полка"

Городской суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу против Нермина Юсуфовича, обвинявшегося в реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК РФ), сообщила 23 мая объединенная пресс-служба судов.

Юсуфович обвинялся в размещении на сайте "Бессмертного полка онлайн" фотографии Германа Геринга в одном ряду с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны. Суд прекратил дело в связи с истечением срока давности.

В конце марта Юсуфович был задержан в Москве представителями ФСБ и СК, после чего доставлен в Петербург. Красногвардейский районный суд 3 апреля назначил задержанному меру пресечения в виде подписки о невыезде, в конце того же месяца Городской суд зарегистрировал уголовное дело против мужчины.

На прошлой неделе Городской суд прекратил производство по нескольким делам о реабилитации нацизма в связи с истечением сроков давности.


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