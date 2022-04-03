Экс-волонтёра штаба Навального* отпустили под подписку о невыезде по делу о публикации фото Геринга

Красногвардейский райсуд Петербурга избрал для экс-волонтёра штаба Навального* Нермина Юсуфовича меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о размещении фотографии Германа Геринга на сайте "Бессмертного полка", пишет "ОВД-Инфо"** со ссылкой на адвоката Султана Ишмуратова.

В суд 2 апреля поступило ходатайство о заключении Юсуфовича под стражу, однако в ходе заседания сторона гособвинения в лице прокурора данное требование отклонила. Как итог, активист отпущен под подписку о невыезде. Кроме того, ему запрещено пользоваться телефоном и компьютером на время, пока идёт следствие.

Юсуфовича задерживали 31 марта в Москве представители сразу двух силовых ведомств — ФСБ и СК. Задержанию предшествовал обыск. После мужчину доставили на поезде в Петербург, где живут его родители, у которых, к слову, также прошёл обыск в рамках дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Уточняется, что адвокату Юсуфовича не показали скриншот изображения, который бы доказывал причастность мужчины к публикации фото Геринга.

Напомним, о задержании очередного фигуранта дела об оправдании нацизма стало известно 1 апреля.

В Петербурге на данный момент ведётся сразу несколько разбирательств о реабилитации нацизма из-за размещения на сайте "Бессмертного полка" фото Бандеры, Власова, Геббельса, Гитлера и Менгеле.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

**Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов