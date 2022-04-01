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В Петербурге задержали очередного мужчину, заподозренного в оправдании нацизма из-за фото Геринга

фото ЗакС политика В Петербурге задержали очередного мужчину, заподозренного в оправдании нацизма из-за фото Геринга

Очередной день в Петербурге начался с задержания местного жителя, подозреваемого в оправдании нацизма, информирует 78.ru.

На сей раз в руки правоохранителей попался москвич, который опубликовал фото военного деятеля нацистской Германии Германа Геринга на сайте "Бессмертного полка".

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

Напомним, днём ранее, 31 марта, полиция отчиталась о задержании 32-летнего мужчины, который разместил на портале "Бессмертного полка" фото генерала Власова.

Уточним, что в Петербурге на данный момент ведётся сразу несколько разбирательств о реабилитации нацизма из-за размещения на сайте "Бессмертного полка" фото БандерыВласоваГеббельсаГитлера и Менгеле.


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