В Петербурге задержали очередного мужчину, заподозренного в оправдании нацизма из-за фото Геринга

Очередной день в Петербурге начался с задержания местного жителя, подозреваемого в оправдании нацизма, информирует 78.ru.

На сей раз в руки правоохранителей попался москвич, который опубликовал фото военного деятеля нацистской Германии Германа Геринга на сайте "Бессмертного полка".

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ).

Напомним, днём ранее, 31 марта, полиция отчиталась о задержании 32-летнего мужчины, который разместил на портале "Бессмертного полка" фото генерала Власова.

Уточним, что в Петербурге на данный момент ведётся сразу несколько разбирательств о реабилитации нацизма из-за размещения на сайте "Бессмертного полка" фото Бандеры, Власова, Геббельса, Гитлера и Менгеле.