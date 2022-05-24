ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:18

Роскомнадзор заблокировал сайты издания "Вот так" и информагентства "Интерфакс-Украина"

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сайты издания "Вот так" и информагентства "Интерфакс-Украина"

На территории России стали недоступны сайты еще нескольких СМИ, передает сетевой проект "Роскомсвобода". В частности, Роскомнадзор заблокировал интернет-издания "Сухуми.инфо", "Вот так", сайт агентства "Интерфакс-Украина", сайт Алексея Экслера, а также российскую страницу латвийского портала "Открыто".

Таким образом были исполнены требования Генпрокуратуры, усмотревшей на перечисленных выше ресурсах не соответствующий российскому законодательству стиль освещения российской военной спецоперации на Украине.

Напомним, что по аналогичным основаниям российские СМИ начали массово блокировать с начала марта. Некоторые из них были вынуждены самоликвидироваться, как это случилось с "Эхом Москвы" и Znak.com.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама