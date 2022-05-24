Роскомнадзор заблокировал сайты издания "Вот так" и информагентства "Интерфакс-Украина"

На территории России стали недоступны сайты еще нескольких СМИ, передает сетевой проект "Роскомсвобода". В частности, Роскомнадзор заблокировал интернет-издания "Сухуми.инфо", "Вот так", сайт агентства "Интерфакс-Украина", сайт Алексея Экслера, а также российскую страницу латвийского портала "Открыто".

Таким образом были исполнены требования Генпрокуратуры, усмотревшей на перечисленных выше ресурсах не соответствующий российскому законодательству стиль освещения российской военной спецоперации на Украине.

Напомним, что по аналогичным основаниям российские СМИ начали массово блокировать с начала марта. Некоторые из них были вынуждены самоликвидироваться, как это случилось с "Эхом Москвы" и Znak.com.