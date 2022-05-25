ЗакС разрешил Смольному самостоятельно определять меры поддержки участников "спецоперации" на Украине

Законодательное собрание Петербурга 25 мая приняло за основу законопроект губернатора Александра Беглова об оказании помощи военнослужащим и нацгвардейцам-петербуржцам, пострадавшим во время "спецоперации" на Украине, а также родственникам погибших бойцов. Документ наделяет правительство города полномочием устанавливать такие меры социальной поддержки.

Беглов уже заявил о намерении выплачивать суммы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей жителям Петербурга, отправившимся участвовать в "специальной военной операции" и получившим ранения. Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко сообщил депутатам, что заявки от пострадавших уже поступают, однако общее количество раненых петербуржцев назвать не смог.

Депутат "Единой России" Наталия Астахова спросила, почему документ предварительно не обсуждался бюджетно-финансовым комитетом ЗакСа. Сухенко на это ответил, что средства на выплаты обязательно найдутся.

- Неужели вы думаете, что, выполнив бюджет за полгода в течение 4 месяцев, мы не найдем деньги на эти выплаты? Конечно, мы их найдем… У нас бюджет, о котором мы и мечтать не могли 2-3 года назад. У нас опережающими темпами поступают доходы, - сказал представитель губернатора.

Несколько депутатов заметили, что по тексту законопроекта непонятно, будет ли помощь оказана пострадавшим до принятия этой инициативы. Сухенко ответил, что поступающие в казну средства позволяют это сделать.

Член фракции "Яблоко" Борис Вишневский заявил, что меры поддержки должны устанавливаться законом. После того как он начал высказываться о "специальной военной операции", необходимости прекращения огня и обмена пленных в формате "всех на всех", спикер Александр Бельский отключил ему микрофон, упрекнув в выступлении не по теме.

- Когда с этой трибуны выступал губернатор, вы его не перебивали, - заметил Вишневский.

Вышедший на трибуну следом единоросс Константин Чебыкин принялся в стихах и прозе ругать "яблочника".

- Так мать-Россия возрождалась

И становилась все сильней,

Но завопила, завизжала

Вся свора западных "друзей", - декламировал единоросс.

Чебыкин высказался в поддержку законопроекта Смольного и заявил, что над Россией " 30 лет строился эксперимент и работали лаборатории". Отключать ему микрофон Бельский не стал.

Ранее из проекта повестки заседания ЗакСа по предложению Чебыкина исключили инициативу фракции "Яблоко". "Яблочники" предлагали городскому парламенту выразить несогласие с принятыми на федеральном уровне после 24 февраля законами о дискредитации действий Вооруженных сил РФ и фейков о "специальной военной операции". По мнению авторов проекта, под угрозой административного или уголовного наказания гражданам фактически запрещают распространять какую-либо информацию о событиях на Украине, кроме официальной.

Сергей Еремеев