Суд оставил миллиардера Ебралидзе в СИЗО до июня

Суд в Петербурге отказался удовлетворять ходатайство об изменении меры пресечения для бизнесмена Александра Ебралидзе, информирует 78.ru.

Соответственно, экс-владелец "Констанс-банка" останется в СИЗО до конца июня.

Напомним, Александр Ебралидзе пребывает под арестом с ноября 2021 года. Миллиардера, в 2010-х годах являвшегося главным акционером "Констанс-банка", обвиняют в присвоении 2,9 млрд рублей. Эпизод относится к 2016 году. Вскоре после его совершения у частного банка была отозвана лицензия. Деньги, согласно материалам дела, достались экс-главе банка Эльдару Дыгову, который проходит обвиняемым по тому же делу и тоже находится под арестом.

Ранее предприниматель Александр Брега смог отсудить у Ебралидзе 286 млн рублей долга за землю под Тверью.