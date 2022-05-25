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Новости 13:05

Осуждённый за распыление перцового баллончика в лицо силовику фигурант "дворцового дела" вышел на свободу

фото ЗакС политика Осуждённый за распыление перцового баллончика в лицо силовику фигурант "дворцового дела" вышел на свободу

Фигурант "дворцового дела" Александр Федеряков, ранее получивший реальный срок заключения по делу о применении насилия к представителю власти, освободился из колонии, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

Мужчину обвинили в нападении на бойца ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время протестной акции 23 января 2021 года: по версии следствия, он распылил перцовый баллончик в лицо силовику. Свою вину в инкриминируемом правонарушении Федеряков не признал.

Суд приговорил его к полутора годам колонии в августе прошлого года. Ему зачли период, проведённый в СИЗО, в срок заключения.

Следует напомнить, что после зимних протестов 2021 года было возбуждено свыше ста уголовных дел, которые совокупно принято называть "дворцовым делом", поскольку одной из предпосылок митингов был выход расследования команды Алексея Навального о дворце в Геленджике.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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