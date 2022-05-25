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Новости 16:47

Бельский о Мейксине: Очень профессиональный и умный человек

фото ЗакС политика Бельский о Мейксине: Очень профессиональный и умный человек

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский не сомневается в профессиональных качествах вице-губернатора Максима Мейксина, которого ЦИК рекомендовала назначить членом Горизбиркома.

- Чем больше профессиональных людей находится в районе Исаакиевской площади, тем нам легче работать. Максим Семенович – очень профессиональный и умный человек, который достойно будет справляться со своей работой в городской избирательной комиссии. Я в этом даже не сомневаюсь, - заявил Бельский на брифинге 25 мая.

Председатель городского парламента отметил опыт и авторитетность будущего члена Горизбиркома.

- Опытный. Работал главой района, работал "политическим" вице-губернатором, знаком со всеми партиями в нашем городе. Имеет очень большой авторитет, - сказал Бельский.

Напомним, в течение ближайших недель должен быть сформирован новый состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Вместе с Мейксиным ЦИК выдвинула в ГИК действующего заместителя председателя городской комиссии Олега Зацепу. Ожидается, что Мейксин станет новым председателем Горизбиркома.


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