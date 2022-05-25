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Новости 20:21

Организаторы ПМЭФ насчитали более 90 стран-участниц предстоящего мероприятия

фото ЗакС политика Организаторы ПМЭФ насчитали более 90 стран-участниц предстоящего мероприятия

Представители почти ста государств мира подтвердили свою готовность поучаствовать в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), о чем рассказал советник российского президента Антон Кобяков.

"Вопреки определенным обстоятельствам, более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 - это действительно впечатляющие цифры. Мы приложим все усилия и сохраним конфиденциальность для иностранных участников, чтобы сохранить пространство доверия", - публикует его речь сайт Росконгресса.

Особую важность для организаторов международной встречи представляет участие южноамериканских стран и в частности Кубы: на площадке форума состоится бизнес-диалог Россия - Латинская Америка. По словам чрезвычайного и полномочного посла Кубы Хулио Антонио Гармендия Пеньи, декларирующего необходимость укрепления связей с Россией, обе экономики переживают период модернизации и диверсификации.

Напомним, что на площадке ПМЭФ, который состоится с 15 по 18 июня, собирается выступить президент Владимир Путин. Ранее от участия в мероприятии в знак несогласия с военной спецоперацией на Украине отказалась финская сторона. Тем временем, билеты на форум стоят уже около миллиона рублей.


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