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Новости 10:21

Роскомнадзор задействовал Генпрокуратуру для проверки качества блокировки запрещенных ресурсов

фото ЗакС политика Роскомнадзор задействовал Генпрокуратуру для проверки качества блокировки запрещенных ресурсов

Роскомнадзор стал привлекать Генпрокуратуру к проведению внеплановых проверок провайдеров для контроля блокировки запрещенных в России ресурсов, сообщил 26 мая "Коммерсантъ". Как отмечает издание, проведению проверок не мешает введенный правительством до конца года мораторий.

Как следует из документов РКН, с которыми ознакомился "Коммерсантъ", выполнение проверок в отношении операторов было обосновано по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 22 апреля. Сами действия касаются контроля за блокировкой запрещенных соцсетей и СМИ, установки технических средств противодействия угрозам в соответствии с законом "о суверенном интернете" и эксплуатации аппаратного агента АС "Ревизор", обеспечивающего мониторинг доступа к сайтам из реестра запрещенной информации.

В РКН необходимость проверок объяснили сильным ростом количества кибератак на российскую информационную инфраструктуру. "В связи с этим необходимо безусловное выполнение операторами предъявляемых к их работе требований", — заявили "Коммерсанту" в ведомстве.

Как сообщили изданию операторы, Роскомнадзор ссылается на поручение правительства и в некоторых случаях привлекает Генпрокуратуру для усиления контроля за блокировками. При этом штраф для провайдеров за неполное ограничение доступа к запрещенным ресурсам может достигать 800 тысяч рублей.

Как отметил управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт, прокуратура обладает достаточно широкими полномочиями в части проведения проверок. "По сути, проверка может быть инициирована просто при условии, что органам прокуратуры стало известно о признаках наличия нарушения", — отметил он и предположил, что участие прокуроров в проверках способно привести к возбуждению уголовных дел.


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