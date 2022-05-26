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Глава ФМБА Скворцова не ждет новой мощной волны ковида

фото ЗакС политика Глава ФМБА Скворцова не ждет новой мощной волны ковида

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова полагает, что новой серьезной волны заболеваемости коронавирусом в России уже не будет, сообщило 26 мая РИА "Новости" со ссылкой на заявление чиновницы в эфире телеканала "Россия 24".

"Мне представляется, что мощной какой-то волны не должно быть ковида, конечно, сложно прогнозировать. Почему? Потому что есть процессы мутирования, видоизменения самого штамма, которые значительно меняют свойства этого вируса", — высказала свои мнение Скворцова, отвечая на вопрос о признаках приближающегося подъема заболеваемости ковидом.

Сегодня же стало известно об отмене в Петербурге обязательного ношения масок в общественных местах. Начиная с 27 мая использование средств защиты получит рекомендательный характер.

Фото: pixabay


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