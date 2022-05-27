"Яндекс" и VK не поддержали возможность отмены рекомендательных алгоритмов

VK и "Яндекс" выступили против нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах, позволяющей пользователям отключать ее, рассказал 27 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на троих собеседников в IT-сфере.

Как пишет издание, недовольство компаний вызвал законопроект, подготовленный зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным ("Единая Россия"). Проект обязывает онлайн-платформы обеспечить пользователям возможность отключения рекомендательных алгоритмов, формирующих контент в его ленте. Также они должны предупреждать юзеров об использовании соответствующих алгоритмов. Действие документа распространяется на соцсети, новостные и поисковые агрегаторы, а также аудиовизуальные сервисы, включая видеохостинги.

Как сообщил источник "Коммерсанта", в случае с "Яндексом" новые нормы затрагивают поисковик, работа которого и без того регулируется законодательством. Другой источник добавил, что отключение рекомендаций приведет к уменьшению времени, которое пользователи проводят в сервисах компании.

В свою очередь, VK опасается, что новые нормы негативно скажутся на развитии новой платформы "VK Видео", которую компания рассчитывает запустить в виде отдельного приложения до конца года, указал собеседник "Коммерсанта". "Одним из основных преимуществ платформы должен стать рекомендательный алгоритм, способный соперничать с YouTube", — рассказал он.

Ограничение рекомендаций приведет к тому, что люди будут меньше взаимодействовать с интернет-сервисами, поскольку те не смогут подсказывать интересный пользователю контент, заявила изданию сопредседатель комитета по нативной рекламе Ассоциации развития интерактивной рекламы Анна Доскач. По ее мнению, доля пользователей, которые отключат алгоритмы в случае появления закона, будет зависеть от заметности соответствующих кнопок. Отталкиваясь от того, сколько пользователей отключают рекламные баннеры, Доскач предположила, что отказаться от рекомендаций способна "примерно треть".

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