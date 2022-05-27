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Новости 14:22

Второй корпус "проблемного" недостроя ЖК "Парнас" введён в эксплуатацию

фото ЗакС политика Второй корпус "проблемного" недостроя ЖК "Парнас" введён в эксплуатацию

В Петербурге завершено возведение второго корпуса "проблемного" ЖК "Парнас", информирует пресс-служба комитета по строительству.

Комплекс расположен по адресу: посёлок Парголово, улица Архитектора Белова, дом 6, корпус 3, строение 1. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию получил застройщик ООО "П1".

К возведению дома приступили ещё в 2014 году, однако его обещаниям -  завершить все работы на объекты в срок до 2016 года - не суждено было сбыться ввиду финансовых неурядиц.

Дом состоит из 27 этажей, в нём находятся 540 квартир общей жилплощадью свыше 18,4 тысяч кв. метров. Рядом со зданием обустроили парковку на 78 мест.

Ожидается, что до конца текущего года в эксплуатацию введут последний третий корпус ЖК "Парнас" на 1 541 квартиру.


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