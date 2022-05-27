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"Экономику знает как "Отче наш": Иванова считает Москаленко достойным должности вице-губернатора

фото ЗакС политика "Экономику знает как "Отче наш": Иванова считает Москаленко достойным должности вице-губернатора

Место ушедшего в "АвтоВАЗ" Максима Соколова в правительстве Петербурга мог бы занять глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, считает глава комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова (КПРФ).

В пятницу, 27 мая, в Telegram-канале депутата появился пост в поддержку главы комитета. Он сторонник плановой экономики и "один из золотых умов Петербурга", отметила коммунистка. В беседе с ЗАКС.Ру Иванова подтвердила, что считает Москаленко подходящим кандидатом на должность вице-губернатора.

- Офсетные контракты, о которых сегодня все так много говорят, и Михаил Мишустин, в том числе, — это, между прочим, придумка Москаленко. Да, мы с ним иногда находимся на разных сторонах. Но у него всегда есть четкий ответ на любой вопрос. Он экономику понимает как "Отче наш", - сказала Иванова.

Депутат также добавила, что положительно высказалась о Москаленко на заседании парламентской комиссии по промышленности, которое состоялось накануне, и присутствовавшие представители предпринимательского сообщества поддержали ее мнение.

Отметим, что главе комитета по экономической политике прочили место вице-губернатора еще в 2019 году, после ухода из Смольного Евгения Елина. Тогда в поддержку кандидатуры Москаленко высказывалась депутата ЗакСа Оксана Дмитриева


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