После отмены масочного режима Петербург остался лидером по суточному приросту COVID-19

За минувшие 24 часа российская COVID-статистика пополнилась 4 556 новыми случаями заражения граждан: днём ранее, 27 мая, было зафиксировано чуть меньше заболевших — 4 619, извещает оперативный штаб.

В больницы с ковидом попали 2 106 человек, а излечились 5 844 человека. Зарегистрировано также 86 COVID-смертей.

Петербург при этом по-прежнему лидирует по количеству новых случаев: за последние сутки в городе на Неве заразились 273 человека, при этом госпитализация потребовалась 100 жителям. Выздоровели 352 горожанина, умерли 9.

В Московской области зафиксировано 268 случаев COVID-19, в Москве — 267.

Напомним, что начиная с пятницы, 27 мая, вступают в силу послабления, внесенные в "антикоронавирусное" постановление № 121. В частности, в городе официально упраздняется масочный режим.