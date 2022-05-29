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Новости 11:30

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась до 4 тысяч случаев

фото ЗакС политика Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась до 4 тысяч случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 4188 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 368 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, от последствий COVID-19 скончались 85 человека (на одного меньше, чем накануне). Сумели поправиться 4411 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: в Москве — 286 новых больных, в Петербурге — 257 (на 16 меньше, чем накануне), в Подмосковье — 197. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 72 человека с коронавирусом и скончались 12 (накануне — 9).

В мире Россия занимает седьмое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании.

Отметим, что в Петербурге с 27 мая масочный режим перестал быть обязательным.


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