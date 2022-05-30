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Новости 10:21

На вице-губернатора Корабельникова возложили обязанности ушедшего в "АвтоВАЗ" Соколова

фото ЗакС политика На вице-губернатора Корабельникова возложили обязанности ушедшего в "АвтоВАЗ" Соколова

Петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников получил полномочия перешедшего в концерн "АвтоВАЗ" экс-коллеги Максима Соколова, пишет "Коммерсант".

Будучи вице-губернатором, Соколов курировал вопросы инвестиционной политики, транспорта и туризма.

Корабельников отвечает за вопросы налоговой, финансовой политики города, ход исполнения бюджета, увеличение доходов города, его экономразвитие, а также за сферу госзаказа.

Перед уходом Соколова его аппарат расформировали, уточняет "Ъ". По словам гендиректора информационно-аналитического агентства Infoline Ивана Федякова, в Петербурге наблюдается административный кризис. Кроме того, испытывает проблемы и транспортный блок: возведение метро продвигается медленно, хаб в аэропорту "Пулково" также не развивается.

Об отставке Соколова стало известно 20 мая, на следующий день он сам подтвердил эту информацию. О том, чем он запомнился жителям города, можно почитать в материале ЗАКС.Ру.


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