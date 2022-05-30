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Фигурантку "дворцового дела" из Брянска приговорили к году колонии по делу о перекрытии дорог на митинге

фото ЗакС политика Фигурантку "дворцового дела" из Брянска приговорили к году колонии по делу о перекрытии дорог на митинге

Советский райсуд Брянска решил отправить фигурантку "дворцового дела" Татьяну Кабулину на год в колонию общего режима в рамках дела об умышленном блокировании транспорта и воспрепятствовании дорожному и пешеходному движению, которые повлекли причинение крупного ущерба (ч. 4 ст. 267 УК), обратило внимание издание "7×7".

Кроме того, фигурантке разбирательства назначили 1,2 млн рублей штрафа в пользу местного управления МВД.

По версии суда, во время акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января 2021 года, Кабулина призывала участников мероприятия выйти на проезжую часть и дойти по ней до мемориального комплекса "Курган Бессмертия". Таким образом, она "подвергла угрозе жизнь и здоровье неопределенного круга лиц" и создала "угрозу повреждения имущества" водителей и пешеходов.

Следует напомнить, что после зимних протестов 2021 года было возбуждено свыше ста уголовных дел, которые совокупно принято называть "дворцовым делом", поскольку одной из предпосылок митингов был выход расследования команды Алексея Навального о дворце в Геленджике.


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