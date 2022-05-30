Сооснователь "Митьков" выступил в поддержку Скочиленко

Художник, один из основателей творческой группы "Митьки" Дмитрий Шагин записал видео в поддержку петербурженки Александры Скочиленко, которая находится в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о вооруженных силах России (ст. 207.3 УК РФ).

"Дело вот в чем. Наш город - это город художников, поэтов, музыкантов. Он всегда был таким, во времена блокады и сейчас. Я уверен, что Саша выйдет на свободу и судьи проявят милосердие, докажут, что они граждане нашего замечательного города, в котором любят художников и поэтов", - сказал Шагин.

Скочиленко - художница и музыкант, автор книги "Как победить депрессию". Ее обвиняют в замене ценников в супермаркете на замаскированные под них листовки с пацифистскими высказываниями о событиях в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Активистка признает, что меняла ценники, но не считает, что нарушила закон.

В поддержку Скочиленко выступили деятели культуры, политики и общественники. Ей просят заменить условия содержания в связи с хроническими заболеваниями подследственной.