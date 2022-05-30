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Комитет Госдумы рекомендовал к принятию законопроект об иноагентах

фото ЗакС политика Комитет Госдумы рекомендовал к принятию законопроект об иноагентах

Думский комитет по развитию гражданского общества рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", сообщило 30 мая ТАСС. Заключение комитета относительно проекта опубликовано в электронной базе Госдумы.

"Комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений считает, что предлагаемые изменения заслуживают внимания, и рекомендует Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона <…> "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", — говорится в опубликованном документе.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева ("Новые люди") заявила о необходимости доработки законопроекта, чтобы исключить риски для сферы образования и науки. До этого замглавы Совбеза Дмитрий Медведев призвал еще сильнее ужесточить законодательство об иноагентах. "Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций. И на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность иноагентов", — написал чиновник в своем Telegram-канале

Законопроект об иноагентах был внесен на рассмотрение Госдумы 25 апреля. Документ предполагает объединение существующих ныне четырех реестров иностранных агентов в один, запрет иноагентам на педагогическую деятельность и на получение поддержки от государства. В то же время иноагенты смогут не указывать свой статус при написании некоторых постов в соцсетях.


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