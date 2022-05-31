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Новости 11:24

Нидерланды перестали получать российский газ из-за нежелания оплачивать его в рублях

фото ЗакС политика Нидерланды перестали получать российский газ из-за нежелания оплачивать его в рублях

Пресс-служба Газпрома сообщила о прекращении поставок российского газа в Нидерланды: компания-получатель GasTerra B.V. отказывается оплачивать сырье в рублях и до сих пор не заплатила за апрель.

 

"Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - отметили в Газпроме.

Агентство "Интерфакс" указывает, что по имеющемуся контракту, заключенному до октября, в результате разногласий голландцы не получат около 2 млрд кубометров газа. 

Напомним, что указ, обязывающий "недружественные государства" оплачивать российский газ в рублях, президент Владимир Путин подписал 31 марта. После начала военной спецоперации на Украине РФ расширила список недружественных стран, теперь их 48. Ранее от использования новой схемы оплаты газа отказались Чехия, Финляндия, Польша и Болгария.


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